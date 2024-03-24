24 марта 2024 года в Инте пройдет праздник оленеводов «Тэрыб кӧр»!





24 марта с 12 часов утра традиционная праздничная программа

развернется на Олень-поле (ул. Заречная)

Центральным событием праздника «Тэрыб кӧр» станут гонки на оленьих упряжках.

Главный приз – 130 000 рублей!

Денежные призы получат победители и призёры гонок на оленьих упряжках,

победители в состязаниях по прыжкам через нарты и метанию аркана,

тройному национальному прыжку и перетягиванию палки!

В программе праздника:

торговая ярмарка и «Подворье мастеров», эстафеты и конкурсы, развлечения и угощения на любой вкус для взрослых и детей, катание на оленьих упряжках и упряжках хаски,

концертная программа «На оленях, как на крыльях» и большой праздничный костер!

Для желающих согреться будут установлены автобусы для обогрева и оборудована санитарная зона.