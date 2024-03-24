5 канал Инта

24 марта 2024 года в Инте пройдет праздник оленеводов «Тэрыб кӧр»!

От5 канал Инта

Мар 22, 2024 #Инта


24 марта с 12 часов утра традиционная праздничная программа
развернется на Олень-поле (ул. Заречная)

Центральным событием праздника «Тэрыб кӧр» станут гонки на оленьих упряжках.
Главный приз – 130 000 рублей!
Денежные призы получат победители и призёры гонок на оленьих упряжках,
победители в состязаниях по прыжкам через нарты и метанию аркана,
тройному национальному прыжку и перетягиванию палки!

В программе праздника:
торговая ярмарка и «Подворье мастеров», эстафеты и конкурсы, развлечения и угощения на любой вкус для взрослых и детей, катание на оленьих упряжках и упряжках хаски,
концертная программа «На оленях, как на крыльях» и большой праздничный костер!

Для желающих согреться будут установлены автобусы для обогрева и оборудована санитарная зона.

От 5 канал Инта

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