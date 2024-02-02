Визит гендиректора регионального фонда капремонта.





Ежегодно по программе капитального ремонта многоквартирных домов в Инте приводятся в порядок около 10ти многоэтажек. Жители Округа считают, что этого не достаточно. Состояние жилфонда ухудшается быстрее, чем его обновляют. 31 января Приполярье посетила генеральный директор регионального фонда капремонта Валентина Чурила. В рамках рабочего визита она проинспектировала несколько объектов, провела ряд встреч с управляющими компаниями и специалистами жилищно-коммунальной сферы, а также ответила на вопросы горожан во время прямой линии.