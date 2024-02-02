5 канал Инта

Визит гендиректора регионального фонда капремонта.

От5 канал Инта

Фев 2, 2024 #Инта


Ежегодно по программе капитального ремонта многоквартирных домов в Инте приводятся в порядок около 10ти многоэтажек. Жители Округа считают, что этого не достаточно. Состояние жилфонда ухудшается быстрее, чем его обновляют. 31 января Приполярье посетила генеральный директор регионального фонда капремонта Валентина Чурила. В рамках рабочего визита она проинспектировала несколько объектов, провела ряд встреч с управляющими компаниями и специалистами жилищно-коммунальной сферы, а также ответила на вопросы горожан во время прямой линии.

От 5 канал Инта

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