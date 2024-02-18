Коми рыбак

ОДИНОЧНЫЙ ПОХОД НА ТАЁЖНУЮ РЕЧКУ ЖИЗНЬ В ЛЕСНОЙ ИЗБЕ Часть5 ОПАСНАЯ РЫБАЛКА ТРАГЕДИЯ НА ЛЬДУ

ОтКоми Рыбак

Фев 18, 2024


Первый и долгожданный заезд на таёжную речку. Пробиваем целяк на Урагане по пухлому глубокому снегу. Туда, где в этом сезоне не ступала нога человека. Зато следы диких животных и птиц встречаются в огромном количестве. Хожу по речке в поисках ХАРИУСА. И это очень опасно. Льда местами практически нет. Везде на снегу видны волчьи следы. И тут под вечер я обнаружил на льду страшную находку… Совсем недавно здесь произошла трагедия … ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Помощь для канала Карта СБ 2202 2003 9597 6283 #ХАРИУС #экстрим #изба

От Коми Рыбак

Похожая запись

Коми рыбак

ОДИНОЧНЫЙ ПОХОД НА ТАЁЖНУЮ РЕЧКУ ЖИЗНЬ В ЛЕСНОЙ ИЗБЕ Часть 4 И ВСЁ ТАКИ ЗДЕСЬ ХАРИУС ЕСТЬ

Фев 16, 2024 Коми Рыбак
Коми рыбак

ОДИНОЧНЫЙ ПОХОД НА ТАЁЖНУЮ РЕЧКУ ЖИЗНЬ В ЛЕСНОЙ ИЗБЕ Часть 3 ВОЛКИ РЯДОМ В ПОИСКАХ ХАРИУСА

Фев 14, 2024 Коми Рыбак
Коми рыбак

ОДИНОЧНЫЙ ПОХОД НА ТАЁЖНУЮ РЕЧКУ ЖИЗНЬ В ЛЕСНОЙ ИЗБЕ Часть 2 ПРИВЕТЫ ПОДВОДНАЯ СЪЁМКА

Фев 12, 2024 Коми Рыбак

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Коми рыбак

ОДИНОЧНЫЙ ПОХОД НА ТАЁЖНУЮ РЕЧКУ ЖИЗНЬ В ЛЕСНОЙ ИЗБЕ Часть5 ОПАСНАЯ РЫБАЛКА ТРАГЕДИЯ НА ЛЬДУ

Фев 18, 2024 Коми Рыбак 0 Comments
КомиОнлайн

Кража барсетки

Фев 17, 2024 КомиОнлайн 0 Comments
Волна-плюс

Печорский калейдоскоп от 24 12 2023 ИТОГИ ГОДА

Фев 17, 2024 Волна-плюс Печора 0 Comments
Волна-плюс

Печорский калейдоскоп от 10 12 2023

Фев 17, 2024 Волна-плюс Печора 0 Comments