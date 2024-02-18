ОДИНОЧНЫЙ ПОХОД НА ТАЁЖНУЮ РЕЧКУ ЖИЗНЬ В ЛЕСНОЙ ИЗБЕ Часть5 ОПАСНАЯ РЫБАЛКА ТРАГЕДИЯ НА ЛЬДУ





Первый и долгожданный заезд на таёжную речку. Пробиваем целяк на Урагане по пухлому глубокому снегу. Туда, где в этом сезоне не ступала нога человека. Зато следы диких животных и птиц встречаются в огромном количестве. Хожу по речке в поисках ХАРИУСА. И это очень опасно. Льда местами практически нет. Везде на снегу видны волчьи следы. И тут под вечер я обнаружил на льду страшную находку… Совсем недавно здесь произошла трагедия … ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Помощь для канала Карта СБ 2202 2003 9597 6283 #ХАРИУС #экстрим #изба