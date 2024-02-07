Обсуждение народных проектов.





Интинцы приступили к обсуждению проектов, в рамках реализации программы «Народный бюджет» на 2025 год. Первое в этом году собрание провели представители сферы образования. Сотрудники школ, детских садов, родители, депутаты, общественники, специалисты городской администрации встретились в центральной библиотеке, чтобы обсудить 12 разработанных проектов. Авторы предложений намерены провести ряд ремонтных работ в образовательных организациях, купить необходимое оборудование, а также благоустроить прилегающие территории к школам и детским садам.