5 канал Инта

Обсуждение народных проектов.

От5 канал Инта

Фев 7, 2024 #Инта


Интинцы приступили к обсуждению проектов, в рамках реализации программы «Народный бюджет» на 2025 год. Первое в этом году собрание провели представители сферы образования. Сотрудники школ, детских садов, родители, депутаты, общественники, специалисты городской администрации встретились в центральной библиотеке, чтобы обсудить 12 разработанных проектов. Авторы предложений намерены провести ряд ремонтных работ в образовательных организациях, купить необходимое оборудование, а также благоустроить прилегающие территории к школам и детским садам.

От 5 канал Инта

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