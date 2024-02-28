Информационная программа “Новости” от 27.02.2024





00:00 Выпуск

01:03 Ответственные лица должны следить за состоянием подведомственных объектов.

02:52 Интинцы отметили День защитника Отечества.

08:04 Подготовка к празднику оленеводов «Тэрыб кöр».

11:13 Юные Патриоты изготавливают шевроны для участников СВО.

15:54 Новые схемы телефонного мошенничества.

18:18 В Инте прошла «Лыжня России-2024».

24:58 Соревнования по силовым видам спорта.

Все выпуски "Новостей":

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7lwp3C_WwOJkjovK2VY9J1C

Все сюжеты:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

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