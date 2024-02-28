5 канал Инта

Информационная программа “Новости” от 27.02.2024

От5 канал Инта

Фев 28, 2024 #Инта


00:00 Выпуск
01:03 Ответственные лица должны следить за состоянием подведомственных объектов.
02:52 Интинцы отметили День защитника Отечества.
08:04 Подготовка к празднику оленеводов «Тэрыб кöр».
11:13 Юные Патриоты изготавливают шевроны для участников СВО.
15:54 Новые схемы телефонного мошенничества.
18:18 В Инте прошла «Лыжня России-2024».
24:58 Соревнования по силовым видам спорта.

Все выпуски "Новостей":
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7lwp3C_WwOJkjovK2VY9J1C

Все сюжеты:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

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