Информационная программа “Новости” от 22.02.2024

00:00 Выпуск
00:55 Реализация наказов избирателей.
05:58 Новые схемы мошенничества.
15:35 Конкурс «Педагог года-2024».
22:59 Новые инструменты и учебное оборудование в ДШИ.
29:14 24 февраля состоится «Лыжня России-2024».
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