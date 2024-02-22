5 канал Инта

Информационная программа “Новости” от 22.02.2024

От5 канал Инта

Фев 22, 2024 #Инта


00:00 Выпуск
00:55 Реализация наказов избирателей.
05:58 Новые схемы мошенничества.
15:35 Конкурс «Педагог года-2024».
22:59 Новые инструменты и учебное оборудование в ДШИ.
29:14 24 февраля состоится «Лыжня России-2024».

Все выпуски "Новостей":
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7lwp3C_WwOJkjovK2VY9J1C

Все сюжеты:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

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От 5 канал Инта

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