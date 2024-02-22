Информационная программа “Новости” от 22.02.2024





00:00 Выпуск

00:55 Реализация наказов избирателей.

05:58 Новые схемы мошенничества.

15:35 Конкурс «Педагог года-2024».

22:59 Новые инструменты и учебное оборудование в ДШИ.

29:14 24 февраля состоится «Лыжня России-2024».

Все выпуски "Новостей":

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7lwp3C_WwOJkjovK2VY9J1C

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