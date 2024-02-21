5 канал Инта

Информационная программа “Новости” от 20.02.2024

От5 канал Инта

Фев 21, 2024 #Инта


00:00 Выпуск
1:00 Интинцы отмечены медалями, орденами, грамотами и благодарностями.
09:43 Центральная библиотека запустила программу «Гений места».
13:48 Патриотический фестиваль «Пусть память говорит».
21:36 В Детской школе искусств прошел творческий вечер.

Все выпуски "Новостей":
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7lwp3C_WwOJkjovK2VY9J1C

Все сюжеты:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

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