Информационная программа “Новости” от 20.02.2024

00:00 Выпуск
1:00 Интинцы отмечены медалями, орденами, грамотами и благодарностями.
09:43 Центральная библиотека запустила программу «Гений места».
13:48 Патриотический фестиваль «Пусть память говорит».
21:36 В Детской школе искусств прошел творческий вечер.
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