Информационная программа “Новости” от 20.02.2024





00:00 Выпуск

1:00 Интинцы отмечены медалями, орденами, грамотами и благодарностями.

09:43 Центральная библиотека запустила программу «Гений места».

13:48 Патриотический фестиваль «Пусть память говорит».

21:36 В Детской школе искусств прошел творческий вечер.

Все выпуски "Новостей":

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7lwp3C_WwOJkjovK2VY9J1C

Все сюжеты:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

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