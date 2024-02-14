Информационная программа “Новости” от 13.02.2024.

00:00 Выпуск
00:55 При какой погоде объявляют актированные дни.
04:18 Изготовление блиндажных свечей.
13:37 Рейд ГИБДД.
15:27 Прямая линия ЦЗН.
21:57 Урок мужества в Гимназии №2.
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