5 канал Инта

Информационная программа “Новости” от 13.02.2024.

От5 канал Инта

Фев 14, 2024 #Инта


00:00 Выпуск
00:55 При какой погоде объявляют актированные дни.
04:18 Изготовление блиндажных свечей.
13:37 Рейд ГИБДД.
15:27 Прямая линия ЦЗН.
21:57 Урок мужества в Гимназии №2.

Все выпуски "Новостей":
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7lwp3C_WwOJkjovK2VY9J1C

Все сюжеты:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

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