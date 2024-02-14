Информационная программа “Новости” от 13.02.2024.





00:00 Выпуск

00:55 При какой погоде объявляют актированные дни.

04:18 Изготовление блиндажных свечей.

13:37 Рейд ГИБДД.

15:27 Прямая линия ЦЗН.

21:57 Урок мужества в Гимназии №2.

Все выпуски "Новостей":

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7lwp3C_WwOJkjovK2VY9J1C

Все сюжеты:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

Подписывайтесь на официальный канал на YouTube, будьте в курсе всех новостей и не пропустите новые выпуски https://www.youtube.com/c/5каналИнта_ТВ