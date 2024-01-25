5 канал Инта

Информационная программа “Новости” от 25.01.2024

От5 канал Инта

Янв 25, 2024 #Инта


Информационная программа "Новости" от 25.01.2024
00:00 Выпуск
00:56 Обустройство зимней автодороги до отдаленных сел.
04:50 Общественное онлайн-обсуждение по выбору территорий для благоустройства.
05:53 Модернизация интинского хлебозавода.
10:16 Выставка «Предфронтовой новый год».⁣⁣
20:03 Воспоминания жительницы блокадного Ленинграда.
23:58 В Инте произошел пожар.
28:38 Татьянин день — День российского студенчества.
33:14 В Центральной библиотеке открывается фотовыставка.

Все выпуски "Новостей":
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7lwp3C_WwOJkjovK2VY9J1C

Все сюжеты:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

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От 5 канал Инта

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