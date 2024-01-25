Информационная программа "Новости" от 25.01.2024
00:00 Выпуск
00:56 Обустройство зимней автодороги до отдаленных сел.
04:50 Общественное онлайн-обсуждение по выбору территорий для благоустройства.
05:53 Модернизация интинского хлебозавода.
10:16 Выставка «Предфронтовой новый год».
20:03 Воспоминания жительницы блокадного Ленинграда.
23:58 В Инте произошел пожар.
28:38 Татьянин день — День российского студенчества.
33:14 В Центральной библиотеке открывается фотовыставка.
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