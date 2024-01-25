



Информационная программа "Новости" от 25.01.2024

00:00 Выпуск

00:56 Обустройство зимней автодороги до отдаленных сел.

04:50 Общественное онлайн-обсуждение по выбору территорий для благоустройства.

05:53 Модернизация интинского хлебозавода.

10:16 Выставка «Предфронтовой новый год».⁣⁣

20:03 Воспоминания жительницы блокадного Ленинграда.

23:58 В Инте произошел пожар.

28:38 Татьянин день — День российского студенчества.

33:14 В Центральной библиотеке открывается фотовыставка.

Все выпуски "Новостей":

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7lwp3C_WwOJkjovK2VY9J1C

Все сюжеты:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

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