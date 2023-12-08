Информационная программа “Новости” от 7.12.2023





00:00 Выпуск

00:49 Ремонт фасада здания поликлиники №1

04:44 При какой температуре объявляются актированные дни

08:21 Безопасность на объектах промышленного риска

11:46 Рост заболеваемости ОРВИ

17:26 Интинцев приглашают на вечер памяти «Реквием по героям»

21:02 Выставка поделок в библиотеке

22:51 Конкурс "ДесятиКлассный дуэт"

27:36 Изменение сетки вещания «Пятого канала»

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