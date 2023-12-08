5 канал Инта

Информационная программа “Новости” от 7.12.2023

От5 канал Инта

Дек 8, 2023 #Инта


00:00 Выпуск
00:49 Ремонт фасада здания поликлиники №1
04:44 При какой температуре объявляются актированные дни
08:21 Безопасность на объектах промышленного риска
11:46 Рост заболеваемости ОРВИ
17:26 Интинцев приглашают на вечер памяти «Реквием по героям»
21:02 Выставка поделок в библиотеке
22:51 Конкурс "ДесятиКлассный дуэт"
27:36 Изменение сетки вещания «Пятого канала»

Все выпуски "Новостей"
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7lwp3C_WwOJkjovK2VY9J1C

Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

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