Информационная программа “Новости” от 7.12.2023

00:00 Выпуск
00:49 Ремонт фасада здания поликлиники №1
04:44 При какой температуре объявляются актированные дни
08:21 Безопасность на объектах промышленного риска
11:46 Рост заболеваемости ОРВИ
17:26 Интинцев приглашают на вечер памяти «Реквием по героям»
21:02 Выставка поделок в библиотеке
22:51 Конкурс "ДесятиКлассный дуэт"
27:36 Изменение сетки вещания «Пятого канала»
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