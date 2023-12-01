5 канал Инта

Информационная программа “Новости” от 30.11.2023.

От5 канал Инта

Дек 2, 2023 #Инта


00:00 Выпуск.
01:02 Отчетно-выборная конференция коми народа.
09:52 Кабинет планирования семьи в ИЦГБ
14:29 Работы по регулировке систем отопления.
20:42 Интинцы выступили с концертом в Воркуте.
29:39 Соревнования по боксу.

Все выпуски "Новостей"
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7lwp3C_WwOJkjovK2VY9J1C

Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

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