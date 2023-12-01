Информационная программа “Новости” от 30.11.2023.





00:00 Выпуск.

01:02 Отчетно-выборная конференция коми народа.

09:52 Кабинет планирования семьи в ИЦГБ

14:29 Работы по регулировке систем отопления.

20:42 Интинцы выступили с концертом в Воркуте.

29:39 Соревнования по боксу.

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