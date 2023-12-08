5 канал Инта

Безопасность на объектах промышленного риска

От5 канал Инта

Дек 8, 2023 #Инта


На территории Интинского Округа расположены газораспределительные станции и проходят магистральные газопроводы, которые относятся к объектам промышленного риска. Они эксплуатируются Печорским Линейно-производственным управлением магистральных газопроводов Общества с Ограниченной Ответственностью «Газпром трансгаз Ухта». Их опасность определяется совокупностью опасных производственных факторов процесса транспортировки и опасными свойствами транспортируемого продукта – природного газа, находящегося в трубопроводах под давлением до 120 килограммов на квадратный сантиметр.

От 5 канал Инта

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