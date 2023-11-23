🎙Разговор с доктором: когда показаны к приёму антибиотики





👩‍⚕Своим мнением о проблеме антимикробной резистентности поделилась доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии Медицинского института «СГУ им. Питирима Сорокина» Ольга Курочкина.

☝Отметим, что внимательное и бережное отношение к своему здоровью улучшает качество жизни человека, а также отвечает целям и задачам национального проекта «Демография».

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