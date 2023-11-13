🎙Разговор с доктором: Диагностика и профилактика рака молочной железы





Завершаем неделю борьбы с раком молочной железы интервью с врачом-маммологом, заведующим поликлиническим отделением ГУ «Коми республиканский онкологический диспансер» Александром Якимовым.

В интервью нашему каналу Александр Владимирович рассказал о причинах возникновения рака молочной железы, о факторах риска, поделился информацией как проводится диагностика данного заболевания в нашей республике и какие методы профилактики существуют.

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