🎙Разговор с доктором: что защищает от заболеваний органов дыхания





❤ Жизнь всего человеческого тела и каждой его клетки зависит от наличия кислорода. И единственный орган нашего тела, который способен получить его — это легкие.

👩‍⚕ Как же защитить наши лёгкие от развития таких заболеваний как ОРВИ, ГРИПП, ХОБЛ, пневмония и других? Об этом в интервью нашему каналу рассказала доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии Медицинского института «СГУ им. Питирима Сорокина» Ольга Курочкина.

☝🏻 Отметим, что профилактика заболеваний является важной задачей нацпроекта «Демография» и способствует укреплению общественного здоровья!

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