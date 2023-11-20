Ночь искусств 2023





«Ночь искусств» – ежегодная культурно-образовательная акция, которая является продолжением таких мероприятий, как «Ночь в музее», «Ночь в театре», «Библионочь», «Ночь музыки».

«Ночь искусств» завершает годовую серию «культурных ночей» и проводится ближе к концу года – в ноябре. Основная цель акции – предоставить гражданам возможность бесплатно побывать в музеях, театрах, библиотеках и познакомиться с культурным пространством своего города. Социокультурная акция «Ночь искусств» проходит в центральной библиотеке уже в шестой раз.