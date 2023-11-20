5 канал Инта

Ночь искусств 2023

От5 канал Инта

Ноя 20, 2023 #Инта


«Ночь искусств» – ежегодная культурно-образовательная акция, которая является продолжением таких мероприятий, как «Ночь в музее», «Ночь в театре», «Библионочь», «Ночь музыки».

«Ночь искусств» завершает годовую серию «культурных ночей» и проводится ближе к концу года – в ноябре. Основная цель акции – предоставить гражданам возможность бесплатно побывать в музеях, театрах, библиотеках и познакомиться с культурным пространством своего города. Социокультурная акция «Ночь искусств» проходит в центральной библиотеке уже в шестой раз.

От 5 канал Инта

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