5 канал Инта

Информационная программа “Новости” от 16.11.2023.

От5 канал Инта

Ноя 20, 2023 #Инта


00:00 Выпуск.
00:53 Заседание Совета Округа.
10:11 Акция «Коробка храбрости».
14:03 Муниципальная игра «Призывник».
22:43 Голосование по установке новых качелей-гнездо.
23:26 Безопасность на водоемах в осенний период.
31:00 Библиотека лишилась подаренного "читателя"

Все выпуски "Новостей" https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7lwp3C_WwOJkjovK2VY9J1C

Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

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