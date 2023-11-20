Информационная программа “Новости” от 16.11.2023.





00:00 Выпуск.

00:53 Заседание Совета Округа.

10:11 Акция «Коробка храбрости».

14:03 Муниципальная игра «Призывник».

22:43 Голосование по установке новых качелей-гнездо.

23:26 Безопасность на водоемах в осенний период.

31:00 Библиотека лишилась подаренного "читателя"

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