Концерт “Посвящение городу”.





Большим праздничным концертом интинцы отметили День города. 4 октября сотни зрителей собралИсь во Дворце культуры и техники, чтобы отпраздновать 69й день рождения Инты. С яркими номерами для жителей и гостей Приполярья выступили творческие коллективы учреждений культуры и образования. Главной темой концертной программы стало признание в любви Инте.

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