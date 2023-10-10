5 канал Инта

Концерт “Посвящение городу”.

От5 канал Инта

Окт 10, 2023 #Инта


Большим праздничным концертом интинцы отметили День города. 4 октября сотни зрителей собралИсь во Дворце культуры и техники, чтобы отпраздновать 69й день рождения Инты. С яркими номерами для жителей и гостей Приполярья выступили творческие коллективы учреждений культуры и образования. Главной темой концертной программы стало признание в любви Инте.

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От 5 канал Инта

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