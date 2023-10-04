Информационная программа “Новости” от 3.10.2023





00:00 Выпуск.

01:01 Встреча руководства Инты с ветеранами.

06:28 Вакцинация от гриппа.

11:00 Урок мужества в музее.

16:45 Акция «Письмо водителю».

21:31 Квест «Инта – мой город».

25:49 Музыкальный вечер «Встретимся, вспомним, споем».

26:14 Профилактическое мероприятие «Трасса».

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