Информационная программа “Новости” от 3.10.2023

00:00 Выпуск.
01:01 Встреча руководства Инты с ветеранами.
06:28 Вакцинация от гриппа.
11:00 Урок мужества в музее.
16:45 Акция «Письмо водителю».
21:31 Квест «Инта – мой город».
25:49 Музыкальный вечер «Встретимся, вспомним, споем».
26:14 Профилактическое мероприятие «Трасса».
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