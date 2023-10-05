5 канал Инта

Информационная программа “Новости” от 05.10.2023

От5 канал Инта

Окт 5, 2023 #Инта


00:00 Выпуск.
01:01 Встреча руководства Инты с ветеранами.
06:28 Вакцинация от гриппа.
11:00 Урок мужества в музее.
16:45 Акция «Письмо водителю».
21:31 Квест «Инта – мой город».
25:49 Музыкальный вечер «Встретимся, вспомним, споем».
26:14 Профилактическое мероприятие «Трасса».

Все выпуски "Новостей"
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7lwp3C_WwOJkjovK2VY9J1C

Все сюжеты
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

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От 5 канал Инта

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