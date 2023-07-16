Коми рыбак

ДЕЛАЕМ РЫБНЫЕ КОНСЕРВЫ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ ПОДДЕРЖИМ НАШИХ БОЙЦОВ

ОтКоми Рыбак

Июл 16, 2023


Сегодняшняя проверка дала рекордный результат. И весь улов пойдёт на приготовление рыбных консервов в автоклаве, которые в дальнейшем отправятся нашим защитникам Отечества. Всё для фронта ! Всё для Победы ! Термобельё THERMIRRA заказывал здесь : https://i.thermirra.com/PC493g Всю продукцию МАКСИХОДА можно приобрести со скидкой 5% по промокоду "КОМИ РЫБАК" а на ВЕЗДЕХОДЫ и ЛОДКИ скидка будет уже 5 000 рублей. Ссылка на группу в ВК https://vk.com/vezdehod11 На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Помощь для канала Карта СБ 2202 2003 9597 6283 #ЖИЗНЬВДЕРЕВНЕ #РЫБАЛКА #ПРОДОЛЬНИКИ

От Коми Рыбак

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