Коми рыбак

ЕСТЬ НОВЫЙ РЕКОРД ЗА ПРОВЕРКУ ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА , ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ 30.05.23

ОтКоми Рыбак

Июл 14, 2023


Сегодняшняя проверка дала рекордный результат. И весь улов пойдёт на приготовление рыбных консервов в автоклаве, которые в дальнейшем отправятся нашим защитникам Отечества. Всё для фронта ! Всё для Победы ! Продолжаем рыбалку на продольники вблизи родного села. Печора кормит. В этой реке действительно много рыбы. Термобельё THERMIRRA заказывал здесь : https://i.thermirra.com/PC493g Плащ – парку покупал в МАКСИХОДЕ Всю продукцию МАКСИХОДА можно приобрести со скидкой 5% по промокоду "КОМИ РЫБАК" а на ВЕЗДЕХОДЫ и ЛОДКИ скидка будет уже 5 000 рублей. Ссылка на группу в ВК https://vk.com/vezdehod11 На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Помощь для канала Карта СБ 2202 2003 9597 6283 #ЖИЗНЬВДЕРЕВНЕ #РЫБАЛКА #ПРОДОЛЬНИКИ

От Коми Рыбак

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