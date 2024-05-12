Коми рыбак

ВЕСНОВКА 2024 Часть 5 ЗИМА ВЕРНУЛАСЬ ВЫЕЗЖАЕМ ДОМОЙ

ОтКоми Рыбак

Май 12, 2024


Вот и наступило это долгожданное время года. ВЕСНОВКА. Самый короткий и самый любимый период. Где душа поёт и отдыхает. А тело набирает энергию от весеннего солнца и положительных эмоций, которые ты получаешь от всего происходящего. Пробуждение природы от зимней спячки, её стремительное изменение, пение птиц, таяние снега и растопление льда на озере. Всё это просто прекрасно. И ты в этом весеннем раю чувствуешь себя маленькой частичкой этого огромного мира… Ну всё. Даже нашему железному терпению пришёл конец. Зима вернулась. Утка не летит совсем. Выезжаем домой. Чтоб с потеплением вновь вернуться сюда. Скоро увидимся снова ! ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Помощь на поездки Карта СБ 2202 2003 9597 6283

От Коми Рыбак

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