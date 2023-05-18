



Интинская общественность рассматривает народные инициативы в рамках реализации проекта «Народный бюджет» на 2024 год. На предприятиях и в учреждениях проводятся собрания. Жители Округа выносят на обсуждение предложения в разных сферах: социальной, жилищно-коммунальной, агропромышленного комплекса, торговли и предпринимательства. За счет выделяемых государственных средств Инта благоустраивается, выполняются ремонтные работы, модернизируются производства и приобретается необходимое оборудование.