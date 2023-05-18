Информационная программа «Новости» от 18.05.2023.





00:00 Выпуск.

00:50 Инта готовится к к паводку.

03:17 Инициативные проекты прошли конкурсный отбор.

08:52 Сотрудники ГИБДД проводят рейды.

17:58 Задержан интинец за призывы к терроризму и экстремизму.

19:04 В нацпарке «Югыд ва» введен ряд ограничений и запретов.

21:11 20 мая состоится Всероссийская акция «Ночь музеев».

23:17 Горожан приглашают в кинозал на «День полярного кино».

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