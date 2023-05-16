Информационная программа «Новости» от 16.05.2023.

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00:00 Выпуск.
01:02 Продолжается онлайн–голосование за объекты благоустройства.
02:25 Новое медицинское оборудование в ИЦГБ.
04:54 Патриотическое мероприятие «Костер памяти».
10:55 «Народный бюджет» на 2024 год.
13:22 Чествование многодетной семьи.
20:02 Мастер-класс от «5 канала».
24:04 Развлекательная программа в ДК «Октябрь».
28:53 Профилактические мероприятия на дорогах Инты.

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