Информационная программа «Новости» от 16.05.2023.





00:00 Выпуск.

01:02 Продолжается онлайн–голосование за объекты благоустройства.

02:25 Новое медицинское оборудование в ИЦГБ.

04:54 Патриотическое мероприятие «Костер памяти».

10:55 «Народный бюджет» на 2024 год.

13:22 Чествование многодетной семьи.

20:02 Мастер-класс от «5 канала».

24:04 Развлекательная программа в ДК «Октябрь».

28:53 Профилактические мероприятия на дорогах Инты.

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