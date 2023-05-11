Информационная программа «Новости» от 11.05.2023.





00:00 Выпуск.

00:56 В Инте официально закрыта зимняя автодорога.

03:38 Торжественная встреча руководства Инты с ветеранами.

11:28 Глава Округа навестил тружениц тыла, проживающих в селах Инты.

16:26 Коллектив ЦНК провел флешмоб "Песни Победы!"

22:10 Прихожане храма Святой Троицы поздравили детей ВОВ с Днем Победы.

31:26 Концертная программа «Рио Рита. Радость Победы» в ЦНК.

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