Глава Округа навестил тружениц тыла, проживающих в селах Инты.





В преддверии Дня Победы мэр Инты посетил отдаленные села Округа. Глава заехал в Косьювом, Кочмес, Петрунь и деревню Роговая. Владимир Киселёв привез в каждый населенный пункт по несколько экземпляров праздничных выпусков газеты «Победный май». Навестил тружениц тыла Елену Парменовну Сорвачеву и Анастасию Михайловну Филиппову, долгожительниц села Петрунь и деревни Роговая, поздравил женщин с наступающим 9 мая и пЕредал небольшие подарки.