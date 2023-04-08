Молодежный слёт «Мы вместе против терроризма».





В Инте прошел открытый городской молодёжный слёт «Мы вместе против терроризма», в котором приняли участие не только интинские школьники, но и приезжие команды из Троицко-Печорска и п. Каджером Печорского района.

Патриотическое мероприятие организовано городской администрацией совместно со спецслужбами Инты: спасателями, правоохранительными органами, пожарными, военными, автошколой ДОСААФ России, общественными, образовательными и культурными организациями.

Программа слета состояла из 2-х частей. В первом этапе школьникам необходимо было презентовать свои команды и пройти интеллектуальное испытание. Сотрудники центральной библиотеки подготовили для ребят игру-квиз.

Во втором этапе молодежного слета командам необходимо было пройти настоящий квест из 9 станций и выполнить достаточно сложные практические задания. Спасатели, полицейские, пожарные подготовили для ребят непростые испытания. Согласно легенде установлен критический красный уровень террористической опасности. Группой террористов подорвано самодельное взрывное устройство возле многоквартирного дома.

Согласно легенде командам необходимо предотвратить повторный теракт, выполнив задачи согласно выданным вводным. На прохождение всех 9-ти станций ребятам дается 2 часа 10 минут.

Молодежный слет «Мы вместе против терроризма» подарил участникам самые положительные эмоции, ощущение командного духа, практический опыт и радость общения.

Все выпуски "Новостей" https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7lwp3C_WwOJkjovK2VY9J1C

Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

Подписывайтесь на официальный канал на YouTube, будьте в курсе всех новостей и не пропустите новые выпуски YOUTUBE https://www.youtube.com/c/5каналИнта_ТВ