Информационная программа «Новости» от 28.04.2023.
00:00 Выпуск.
00:56 Акция «Осторожно, мошенники».
05:32 Проведение собраний по «Народному бюджету».
14:27 Субботник возле мемориала «Клятва».
15:48 Праздничные выходные в мае.
16:48 Ярмарка профессий в ИФ ВПТ.
21:10 Акция «Марш парков».
24:45 Отчетный концерт «Рапсодии» и «Солнечных ритмов».
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