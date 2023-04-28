Информационная программа «Новости» от 28.04.2023.





00:00 Выпуск.

00:56 Акция «Осторожно, мошенники».

05:32 Проведение собраний по «Народному бюджету».

14:27 Субботник возле мемориала «Клятва».

15:48 Праздничные выходные в мае.

16:48 Ярмарка профессий в ИФ ВПТ.

21:10 Акция «Марш парков».

24:45 Отчетный концерт «Рапсодии» и «Солнечных ритмов».

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