Информационная программа «Новости» от 18.04.2023.
00:00 Выпуск
00:57 Православные христиане встретили Пасху.
09:23 СОШ № 5 отметила 65 летие.
14:13 Врачи приглашают интинцев на диспансеризацию.
15:33 Трудоустройство несовершеннолетних.
20:39 Познавательное мероприятие по пожарной безопасности.
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