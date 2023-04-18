Информационная программа «Новости» от 18.04.2023.





00:00 Выпуск

00:57 Православные христиане встретили Пасху.

09:23 СОШ № 5 отметила 65 летие.

14:13 Врачи приглашают интинцев на диспансеризацию.

15:33 Трудоустройство несовершеннолетних.

20:39 Познавательное мероприятие по пожарной безопасности.

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