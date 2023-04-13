Информационная программа «Новости» от 14.04.2023.





00:00 Выпуск

00:54 Онлайн-голосование по выбору территории для благоустройства.

05:09 22 апреля в Инте пройдет Всероссийский субботник.

06:04 Православные христиане готовятся к Пасхе.

11:41 Старшеклассников приглашают на «Ярмарку профессий».

19:25 В интинском краеведческом музее открываются выставки ко Дню Победы.

23:01 Онлайн-конкурс «Семья — это весело!».

26:18 «Пятый канал» оказывает фото и видеоуслуги.

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