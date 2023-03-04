Народное гуляние «Широкая масленица». ДК «Октябрь»





Масленица – один из самых веселых праздников в году, который широко отмечается по всей России. Этот яркий праздник с хороводами, песнями, плясками и играми с большим нетерпением ждут всегда и взрослые и дети.

На протяжении всей масленичной недели в Инте проходили различные мероприятия. В воскресенье, в последний день этого древнего славянского праздника, гостей принимал микрорайон Южный. Здесь для всех интинцев, и жителей микрорайона и горожан, приехавших на праздник, организовали настоящее веселье.

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