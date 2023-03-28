Информационная программа «Новости» от 28.03.2023.





00:00 Выпуск

00:55 Анкетирование населения по выявлению предложений о народных инициативах.

05:16 Заседание координационного совета по малому и среднему предпринимательству.

12:13 В Гимназии № 2 и Лицее № 1открылись первичные отделения Российского движения детей и молодежи.

18:49 В «Движение первых» вступили студенты ИФ ВПТ.

22:24 Жителей Коми приглашают на службу по контракту.

25:04 В Гимназии №2 работает медиастудия «ДеТиVкадре».

28:39 Интинцев приглашают в ЦНК на выставку «Душа севера».

32:03 В Инте выступит вокальный ансамбль "Тагъя сур" Академического театра драмы им. В.Савина.

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