Информационная программа «Новости» от 21.03.2023.





00:00 Выпуск

00:59 Визит зампреда правительства Коми в Инту.

07:00 Круглый стол по вопросам оленеводства.

19:13 Фестиваль «Сельские самоцветы».

25:07 Празднование «Тэрыб кöр».

32:01 Дополнительный розыгрыш призов «Тэрыб кöр».

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