Информационная программа «Новости» от 16.03.2023.





00:00 Выпуск

01:08 Реализация программы «Формирование комфортной городской среды».

05:21 Студенты изготовили печку- «буржуйку» для бойцов СВО.

08:33 Интинские автобусы отображаются в сервисе «Яндекс Карты»

10:11 С 1 февраля проиндексирован материнский капитал.

14:19 Прямая линия со специалистами Роспотребнадзора.

20:45 Подготовка к весеннему празднику оленеводов «Тэрыб кор».

30:26 Увеличен размер компенсации за добровольно сданное оружие.

Все выпуски "Новостей" https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7lwp3C_WwOJkjovK2VY9J1C Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

Подписывайтесь на официальный канал на YouTube, будьте в курсе всех новостей и не пропустите новые выпуски YOUTUBE https://www.youtube.com/c/5каналИнта_ТВ