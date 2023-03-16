Информационная программа «Новости» от 16.03.2023.
00:00 Выпуск
01:08 Реализация программы «Формирование комфортной городской среды».
05:21 Студенты изготовили печку- «буржуйку» для бойцов СВО.
08:33 Интинские автобусы отображаются в сервисе «Яндекс Карты»
10:11 С 1 февраля проиндексирован материнский капитал.
14:19 Прямая линия со специалистами Роспотребнадзора.
20:45 Подготовка к весеннему празднику оленеводов «Тэрыб кор».
30:26 Увеличен размер компенсации за добровольно сданное оружие.
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