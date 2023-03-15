Информационная программа «Новости» от 14.03.2023.





00:00 Выпуск.

01:08 Военнослужащие на передовой благодарят земляков за поддержку.

04:55 Интинцы принимают участие в конкурсном отборе инициативных проектов.

12:10 Борьба с последствиями непогоды.

16:03 В Инте реализуется социальный проект «Спорт без границ».

21:02 В следующем учебном году в первый класс пойдут около 300 юных интинцев.

24:43 Прямая линия.

30:35 Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью».

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