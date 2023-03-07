Информационная программа «Новости» от 07.03.2023.





00:00 Выпуск

01:01 Заседание Совета МОГО «Инта».

07:19 Продолжается сбор помощи военнослужащим.

08:22 Детской школе искусств — 65 лет.

15:28 Акция к 8 марта.

17:54 Концерт Андрея Федорко.

24:12 «Северяне» покорили «Силу Вятки».

29:28 Мошенники проникли на Госуслуги.

Все выпуски "Новостей" https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7lwp3C_WwOJkjovK2VY9J1C Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

Подписывайтесь на официальный канал на YouTube, будьте в курсе всех новостей и не пропустите новые выпуски YOUTUBE https://www.youtube.com/c/5каналИнта_ТВ