Информационная программа «Новости» от 07.03.2023.
00:00 Выпуск
01:01 Заседание Совета МОГО «Инта».
07:19 Продолжается сбор помощи военнослужащим.
08:22 Детской школе искусств — 65 лет.
15:28 Акция к 8 марта.
17:54 Концерт Андрея Федорко.
24:12 «Северяне» покорили «Силу Вятки».
29:28 Мошенники проникли на Госуслуги.
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