



Госавтоинспекция информирует интинцев и гостей города о том, что в период 1 по 10 февраля на территории Инты проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход и дорога», в ходе которого сотрудники ГИБДД ведут информационно-разъяснительную работу с населением о безопасном поведении на улицах и дорогах. Особое внимание уделяется профилактике ДТП на нерегулируемых пешеходных переходах и расположенных возле образовательных организаций, а также использованию пешеходами светоотражающих элементов при движении в темное время суток.