Информационная программа «Новости» от 7.02.2023.





00:00 Выпуск.

00:53 Интинцы торжественно встретили земляка-героя, вернувшегося со спецоперации.

05:28 Интинцы выносят предложения в рамках реализации проекта «Народный бюджет».

10:45 Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

13:11 Кто отвечает за качество услуг теплоснабжения?

15:26 Самые умные и творческие дети приняли участие в интеллектуальном марафоне.

23:08 Новое достижение в копилке сотрудников Центральной библиотеки.

29:01 Инта присоединилась к Всероссийским соревнованиям по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей».

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