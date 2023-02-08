Информационная программа «Новости» от 7.02.2023.
00:00 Выпуск.
00:53 Интинцы торжественно встретили земляка-героя, вернувшегося со спецоперации.
05:28 Интинцы выносят предложения в рамках реализации проекта «Народный бюджет».
10:45 Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды».
13:11 Кто отвечает за качество услуг теплоснабжения?
15:26 Самые умные и творческие дети приняли участие в интеллектуальном марафоне.
23:08 Новое достижение в копилке сотрудников Центральной библиотеки.
29:01 Инта присоединилась к Всероссийским соревнованиям по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей».
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