Новогодний спектакль ДК «Октябрь»-«Ми-ми-мишки и волшебный чудесатор».





Во время Новогодних каникул в Инте прошла череда театрализованных представлений и детских утренников. Каждая праздничная программа — это фейерверк положительных эмоций от встречи с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими героями сказок.

Дети с удовольствием смотрели спектакли, играли, водили хороводы, выполняли различные задания, вступали в «бой с нечистой силой» и выходили из него победителями.

В Доме культуры «Октябрь микрорайона «Южный» был показан замечательный детский новогодний спектакль «Ми-ми-мишки и волшебный чудесатор».