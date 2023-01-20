День прорыва блокады Ленинграда





18 января в России праздновался День прорыва фашистской блокады Ленинграда. В этом году страна отметила 80-летие этой знаменательной даты. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. С осени 1941 года было предпринято 5 попыток прорвать блокаду, но удачной оказалась лишь шестая — операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду Советской армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года.