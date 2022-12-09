Время спорта. Первенство Республики Коми по хоккею с шайбой.





Захватывающими и динамичными играми в Инте открылся хоккейный сезон. 3 дня в корте спортивной школы «Интинская» проходило Первенство Республики Коми по хоккею среди юношей до 15 лет. В Приполярье приехали команды: «Северный ветер» из Печоры, «Феникс» из Усинска, «Олимп» из Воркуты. Инту представлял Хоккейный клуб имени Виктора Жлуктова.

По итогам 12-ти проведенных за 3 дня матчей интинцы не смогли стать призерами 1-го тура республиканских соревнований. 1 место завоевал Воркутинский «Олимп». Серебряные медали достались игрокам «Феникса» из Усинска. И бронза у команды «Северный ветер» из Печоры. Лучшими игроками Первенства Коми по хоккею среди юношей до 15 лет признаны: усинский вратарь — Егор Ильин, нападающий из Воркуты — Вячеслав Шушков, игрок — Эрик Уваров из Печоры, защитник — Алексей Хомячков из Инты и бомбардир — Артём Сапори из Воркуты.