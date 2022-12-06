Информационная программа «Новости» от 06.12.2022.
00:00 Выпуск
01:17 В микрорайоне Южный устанавливают новогоднюю ель.
04:06 Прямая линия по вопросам оказания соцпомощи гражданам с ОВЗ.
12:54 Вечер отдыха «На любовь свое сердце настрой».
21:10 Юбилей Центра национальных культур.
29:38 Подведение итогов конкурса на 5 канале.
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