Информационная программа «Новости» от 06.12.2022.





00:00 Выпуск

01:17 В микрорайоне Южный устанавливают новогоднюю ель.

04:06 Прямая линия по вопросам оказания соцпомощи гражданам с ОВЗ.

12:54 Вечер отдыха «На любовь свое сердце настрой».

21:10 Юбилей Центра национальных культур.

29:38 Подведение итогов конкурса на 5 канале.

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