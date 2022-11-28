Конференция коми народа 2022.





Транспортное обеспечение, связь, медицину, перспективы сельхозпредприятий, строительство новых объектов и ряд других вопросов обсудили представители коренного населения, проживающего в селах и деревнях Интинского Округа на прошедшей конференции коми народа. В этом году данное мероприятие проводилось в 25 раз.

В собрании приняли участие 30 избранных делегатов. С сельскими жителями встретились представители местной и республиканской власти, депутаты, члены межрегионального общественного движения «Коми войтыр».

Первый заместитель руководителя администрации Григорий Николаев выступил с подробным докладом и презентацией о том какая работа в Интинском Округе была проведена и какие вопросы еще предстоит решить в ближайшее время.