Информационная программа «Новости» от 29.11.2022.





00:00 Выпуск

00:56 С 1 января 2023 года в России вступает в силу новая система уплаты налогов.

05:35 Беременные из труднодоступных мест Коми могут получать компенсацию проезда в медучреждения.

07:29 Депутаты Госсовета Коми исполняют наказы избирателей.

10:51 Юные патриоты написали письма солдатам.

18:10 Интинцы победили в конкурсе проектов «Молодежь против экстремизма».

22:10 Продолжается прививочная кампания против гриппа.

27:43 День матери в интинском филиале Воркутинского политехнического техникума.

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