Информационная программа «Новости» от 24.11.2022.





00:00 Выпуск

01:03 Интинские рукодельницы вяжут теплые вещи для наших военнослужащих.

09:15 Интинский отряд мэра признан лучшим трудовым отрядом в Республике Коми.

12:14 В Гимназии № 2 откроется своя телестудия.

20:51 Второй этап проекта «Мастера церемоний».

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