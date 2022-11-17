Информационная программа «Новости» от 17.11.2022.
00:00 Выпуск
01:03 Депутаты Госсовета Республики Коми выполняют наказы интинских избирателей.
05:40 Ветераны принимают поздравления от Президента РФ.
12:00 На площади Ленина началось строительство снежного городка.
15:10 Стартовала юбилейная акция "Елка желаний".
16:37 Военно-патриотическая игра «Призывник» в Гимназии №2.
22:43 Круглый стол, посвященный Всемирному дню прав ребенка и Дню правовой помощи детям.
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