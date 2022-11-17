Информационная программа «Новости» от 17.11.2022.





00:00 Выпуск

01:03 Депутаты Госсовета Республики Коми выполняют наказы интинских избирателей.

05:40 Ветераны принимают поздравления от Президента РФ.

12:00 На площади Ленина началось строительство снежного городка.

15:10 Стартовала юбилейная акция "Елка желаний".

16:37 Военно-патриотическая игра «Призывник» в Гимназии №2.

22:43 Круглый стол, посвященный Всемирному дню прав ребенка и Дню правовой помощи детям.

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