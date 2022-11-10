Информационная программа «Новости» от 11.11.2022.
00:00 Выпуск.
01:12 В Инте прошёл молебен о здравии военнослужащих.
11:17 В округе оказывают поддержку призванным по частичной мобилизации и их семьям.
15:24 Депутат Госсовета Коми Александр Попов посетил Инту.
23:56 На территории округа прошли командно-штабные учения по гражданской обороне.
30:47 В центре города будет установлена новая искусственная 18 метровая ель.
34:28 Телестудия "5 канал" проводит творческий конкурс ко Дню матери.
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