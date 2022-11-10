Информационная программа «Новости» от 11.11.2022.





00:00 Выпуск.

01:12 В Инте прошёл молебен о здравии военнослужащих.

11:17 В округе оказывают поддержку призванным по частичной мобилизации и их семьям.

15:24 Депутат Госсовета Коми Александр Попов посетил Инту.

23:56 На территории округа прошли командно-штабные учения по гражданской обороне.

30:47 В центре города будет установлена новая искусственная 18 метровая ель.

34:28 Телестудия "5 канал" проводит творческий конкурс ко Дню матери.

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