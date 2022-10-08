Усинск проводил призванных по мобилизации земляков, которые будут защищать рубежи нашей Родины





Вечером 7 октября на площади у памятника-мемориала «Воинам трёх поколений» состоялась торжественная отправка призванных по мобилизации жителей муниципального образования.

Мужчин пришли проводить родные и друзья. Каждый желал им удачной службы и скоро возвращения.

После торжественной части автобус с призванными по мобилизации отправился на железнодорожный вокзал, где всех посадили на поезд до Сыктывкара.

Желаем всем вернуться живыми и здоровыми.